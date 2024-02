Bologna, Thiago motta perde una pedina importante in vista dell’Atalanta

Grave mancanza per il Bologna di Thiago Motta in vista di una delle partite più importanti della sua stagione, la sfida di Bergamo contro l'Atalanta.

Defezione importante per Thiago Motta in vista dello scontro Champions contro l’Atalanta a Bergamo, in programma nel pomeriggio di domenica, alle 18. I Felsinei si stanno preparando per una delle partite più importanti della loro stagione, che potrebbe lanciarli nella corsa al quarto posto a scapito dell’Atalanta, principale pretendente della stessa.

Atalanta di Gasperini che prima dovrà affrontare, nella serata di oggi, l’Inter capolista nel recupero della 21a giornata di Serie A in quel di San Siro.

Bologna, Salaemaekers salta l’Atalanta per una distorsione: il comunicato del club

Ecco il comunicato del Bologna: “Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù alla partita di Bergamo: oggi sotto una pioggia intensa la squadra ha svolto lavoro atletico, poi esercitazioni tecniche divisa in due gruppi, su due campi. Alexis Saelemaekers si è allenato in palestra a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno”.