Inter-Atalanta, Inzaghi a caccia del +12 | Le ultime sulle formazioni

Inter e Atalanta si sfidano a San Siro, i padroni di casa a caccia del +12, in caso di vittoria i ragazzi di Inzaghi staccherebbero infatti di ben 12 lunghezze le inseguitrici. Una gara fondamentale per la corsa scudetto, di fronte un’Atalanta guidata dall’ex Gasperini in piena corsa per il quarto posto. Una sfida da altissima classifica, da non perdere.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni per un San Siro infuocato, Inzaghi punta sui titolarissimi, in attacco spazio ad Arnautovic al fianco di capitan Lautaro Martinez, ma attenzione alla possibile sorpresa Sanchez.

PROBABILI FORMAZIONI di INTER ATALANTA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic (Sanchez), Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.