Inter, permanenza a rischio per Arnautovic: in estate potrebbe partire

In dubbio la permanenza di Arnautovic per la prossima stagione all'Inter, l'austriaco potrebbe avere ancora poco spazio

L’Inter comincia a pensare anche al suo futuro dopo i grandi festeggiamenti dello scudetto domenica scorsa. Sul fronte mercato secondo “Sport Mediaset” Arnautovic è in dubbio la sua permanenza per la prossima stagione. L’attaccante austriaco che ha il contratto in scadenza il prossimo anno, e ha 35 anni potrebbe trovare ancora meno spazio nell’Inter della prossima stagione.

Inter, Taremi sarà la prima scelta dalla panchina

La situazione attaccanti con Lautaro e Thuram inamovibili, e Taremi che entrerà in rosa e si giocherà una maglia da titolare, con Correa in dubbio che tornerà dal prestito, e la situazione Sanchez che dovrebbe partire, è chiaro che con queste pretese Arnautovic troverebbe poco spazio. Se dovesse arrivare una buona offerta i nerazzurri potrebbero pensare di cederlo in estate, dopo una sola stagione dal suo ritorno a Milano.