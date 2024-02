Pellegatti svela: “Thiago Motta piace molto alla Juventus. E se Conte non va al Milan..”

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Carlo Pellegatti, giornalista ed esperto in chiave Milan, è tornato a parlare del futuro di Stefano Pioli e di Thiago Motta, che potrebbe presto lasciare il Bologna, per approdare in un grande club, visto che piace molto alla Juventus, e non solo.

Pellegatti: “Conte al Milan? “Sarei sorpreso”

Queste le parole del noto giornalista: “Sarei sorpreso se dovesse arrivare Antonio Conte. Dalle indiscrezioni della proprietà e dei dirigenti Thiago Motta è un nome che si è fatto, ma che piace molto alla Juventus. Altre alternative concrete non ne conosco. Posso immaginare qualche allenatore giovane come Michel del Girona o Hürzeler del St.Pauli, però andare a prendere allenatori fuori dalla realtà del calcio italiano può essere un rischio”.

E poi ancora: “Su Pioli pesano i tanti infortuni subiti in questa stagione. Se il Milan riuscirà anche a non avere infortuni e a chiudere bene la stagione non è escluso che l’attuale allenatore possa rimanere, sempre che lui non abbia altre offerte da valutare. Continua a dire di trovarsi molto bene, ma il pensiero che, al primo infortunio di settembre possano riprendere i #Pioliout, non sarebbe facile da gestire visto che, da questo punto di vista, non è stata assolutamente una stagione semplice”.