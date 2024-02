Verona-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Un punto in tre partite. È il bottino da visita che Allegri continua a ribadire dal post-partita con l’Udinese e con il Verona l’obbiettivo è tornare a vincere per evitare brutte sorprese nel finale di stagione. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN sabato 17 febbraio alle ore 18.

Probabili formazioni di Verona-Juventus

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri