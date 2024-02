Pellegatti svela: “Tre allenatori in lizza per il dopo Pioli”

Carlo Pellegatti, nel suo consueto video pomeridiano su Youtube, si è espresso sul futuro della panchina dei rossoneri.

Il club ha più volte ribadito il pieno sostegno a Stefano Pioli, il tecnico ha ancora una stagione da finire per provare a convincere la società e continuare la sua esperienza alla guida della panchina del Milan.

In bilico il futuro di Pioli, ecco i possibili sostituti

La società però inizia a guardarsi intorno per il futuro ed, oltre ai nomi di Conte e Thiago Motta, ci vengono svelati, da Carlo Pellegatti, altri tre nomi.

Francesco Farioli: Allenatore italiano che sta facendo molto bene alla guida del Nizza, secondo in Ligue 1, dietro al solito PSG.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz: Il tecnico del Girona che, a sorpresa di tutti gli appassionati di calcio, sta lottando con il Real Madrid per il primo posto in campionato.

Fabian Hürzeler: allenatore emergente classe 1993 e in forze al St Pauli. L’allenatore ha ottenuto da poco la licenza UEFA ma, nonostante la giovane età, l’altro anno ha preso la sua squadra 15esima per arrivare vicino alla promozione in Bundesliga, sfiorando l’impresa.