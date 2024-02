Milan, Furlani: “Pioli è il nostro mister, la società è con lui”

Furlani: “Pioli ha la fiducia della società. Lotta scudetto? È andata come è andata”

Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, ha parlato a margine dell’evento organizzato per il lancio della quarta maglia del Milan. L’ad ha voluto chiarire la propria posizione, e quella società rossonera, ribadendo la propria fiducia al tecnico, Stefano Pioli. Furlani ha dichiarato: “Pioli è il nostro mister, la società è con lui, l’ha ripetuto anche Zlatan perché queste voci annoiano ed infastidiscono. Siamo grati per quello che ha fatto fino ad adesso e per ora siamo fortunati ad averlo con noi.”

L’amministratore delegato ha poi aggiunto: “Lotta scudetto? È andata come andata. Abbiamo avuto un periodo non facilissimo e siamo anche stati sfortunati per la questione infortuni, ma adesso piano piano stanno rientrando tutti. Le ultime partite sono andate bene. Ora dita incrociate e speriamo di finire la stagione bene. Noi andiamo in campo ogni partita per vincere. I conti si fanno alla fine”.

Parlando dei Leao, Giroud e Jovic ha affermato: “Rafa è apprezzato dai tifosi come tutti i nostri giocatori. Ultimamente è stato un po’ sfortunato davanti alla porta. I gol arriveranno, Olivier è un grande campione. Lui è venuto con un contratto di due anni e li ha fatti talmente bene che abbiamo deciso di continuare e quest’anno sta facendo anche meglio. Non sono assolutamente stupito dal rendimento di Jovic. Ero sicuro facesse così”.