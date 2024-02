Milan, non solo Conte per il dopo Pioli. Furlani pensa a Thiago Motta e Farioli

Conte non è l'unico in lizza per la panchina rossonera. Si valutano profili più giovani per un progetto a lungo termine

Il Milan, nonostante le tante difficoltà incontrate nel corso della stagione, è comunque terzo a -4 dalla Juventus. I rossoneri, fino ad ora, non sono mai stati realmente in corsa per lo Scudetto e dalle parti di Milanello si pensa che il ciclo di Stefano Pioli sia giunto al termine. Il sogno resta Antonio Conte per tornare a vincere subito ma il tecnico dovrebbe accettare uno stipendio nettamente inferiore rispetto a quello che percepiva al Tottenham.

Spuntano Thiago Motta e Farioli per la panchina del Milan

Profili meno esperti ma più economici sono sicuramente Thiago Motta e Farioli. Il tecnico del Bologna piace a tanti tra cui Juventus, Roma e Napoli quindi non sarà facile per i rossoneri battere la concorrenza. Il tecnico del Nizza, invece, sta facendo una grande stagione in Francia e inoltre è molto giovane visto che ad aprile farà 35 anni ma sta già impressionando i top club europei con le sue idee tattiche di calcio moderno.