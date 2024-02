Verso Milan-Napoli, altro esame per la squadra di Pioli | I rossoneri ripartono da Jovic

Dopo la bella vittoria in rimonta contro il Frosinone, il Milan torna ad allenarsi quest’oggi in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli, squadra che arriva dai tre punti contro l’Hellas Verona.

Verso Milan-Napoli, da Maignan a Jovic

Questo sarà un altro esame decisivo per i rossoneri che hanno bisogno di certezze. E allora perchè non aggrapparsi a Luka Jovic, che ancora una volta ha dimostrato di farsi trovare pronto davanti alla porta, e non per questo il Milan sta lavorando già al riscatto del calciatore. Chi è in un periodo no è Mike Maignan, che dopo Udine non è riuscito a trovare quella sicurezza che gli ha permesso di diventare uno dei più della serie A.