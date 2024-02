Milan, Ordine giura: “Il rendimento di Maignan è legato al rinnovo contrattuale”

Le prestazioni di Mike Maignan sono state al centro dell’attenzione nelle ultime ore, perché nelle ultime tre partite è stato protagonista di tre errori che solitamente non commette. Su questa situazione si è espresso anche Franco Ordine sulle colonne de “Il Giornale”.

Milan, l’opinione di Ordine su Maignan

Le sue dichiarazioni:” Per il Milan c’è un inquietante interrogativo: cosa succede a Mike Maignan? Il suo rendimento nella stagione è nettamente al di sotto dello standard, scandito da prodezze ripetute e da una feroce concentrazione. Può darsi che ci sia, sotto sotto, una questione psicologica legata anche al rinnovo contrattuale che non decolla per evidenti motivi economici ma è solo un sospetto che mal si concilia con la figura del professionista esemplare.”