Milan, rossoneri a lavoro per il rinnovo di Maignan | Ingaggio da top player

Dopo la fiducia data dalla dirigenza a Maignan sia per quanto dato in campo, che nella vicinanza dopo gli spiacevoli fatti di Udine. il Milan e il portiere francese vogliono continuare insieme anche nelle prossime stagioni.

Milan, per Maignan prolungamento di contratto con cifre più alte

Maignan per rinnovare vuole il doppio del suo attuale ingaggio che percepisce ora, ovvero 3 milioni di euro l’anno. La trattativa non è semplice, ma è chiaro che il portiere francese si sente centrale nel progetto Milan, e vuole un ingaggio da big cercando di avvicinarsi al più pagato della rosa come Leao. I rossoneri sono pronti a regalargli, se tutto andrà come previsto un contratto fino al giugno 2028.