Musah pensa al Milan e torna sul caso Maignan: “Il razzismo si può combattere anche sul campo”

Ciò che è successo sabato sera alla Dacia Arena di Udine ha lasciato decisamente il segno, il verificarsi di tale situazione è stato grave, tanto che gli organi politici sono pronti a prendere nuove misure. Mentre l’Udinese dopo la gara con il Milan, come confermato dal giudice sportivo sconterà lo stadio a porte chiuse nella sua prossima partita casalinga.

Milan, Il pensiero di Musah sull’accaduto

Yunus Musah centrocampista del Milan è intervenuto durante un’iniziativa del club rossonero chiamata “tutti i colori dello sport” e ha parlato così: “Mike non voleva continuare, ma gli siamo stati vicini e non lo abbiamo lasciato solo. Queste azioni ora devono avere conseguenze. Bisogna fare qualcosa e la nostra reazione in campo è stata giusta, ci ha dato la sicurezza che siamo un gruppo unito”.