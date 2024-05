Pronti per la nuova giornata di Fantacalcio? Tutti i consigli di formazione

Come fare le giuste scelte di formazione; ecco i nostri consigli per il fantacalcio

Si parte stasera con la trasferta del BOLOGNA in quel di TORINO. I granata punteranno come sempre sulle capacità realizzative di Zapata, sperando anche in Sanabria e Vlasic; da non trascurare le possibilità, anche in termini di assist, di Bellanova e Ricci. Pure se l’avversario è di prim’ordine, il portiere Milinkovic-Savic può essere una buona risorsa al pari del dirimpettaio Skorupski. Nella formazione di Motta oltre all’estremo difensore fari puntati sul solito Zirkzee al quale vanno aggiunti Saelemaekers, Orsolini e Fabbian.

Sabato alle 18.00 sarà il turno di MONZA – LAZIO. Zerbin, Pessina e Colpani per i padroni di casa, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson per gli ospiti sono i nostri preferiti. Occhio però anche ai due portieri, Djuric, Maldini, Castellanos e Vecino. Alle 20,45 il SASSUOLO, con un piede e mezzo in serie B, cercherà di ripetere l’impresa dell’andata contro l’INTER, che proprio dai neroverdi ha subito l’unica sconfitta in campionato! Ballardini punterà naturalmente su Pinamonti, Laurientè e Bajrami. Inzaghi, che invece mira al riscatto, darà via libera a Thuram, Lautaro, Barella e Calhanoglu. Outsider: Frattesi, Carlos Augusto e Bastoni.

Domenica a pranzo sfida salvezza tra due delle formazioni meglio posizionate in quella zona così scomoda della classifica: CAGLIARI e LECCE. Ai sardi una vittoria servirebbe per togliersi quasi definitivamente dagli impicci mentre ai salentini anche la divisione della posta potrebbe bastare. Nomi su cui puntare: Mina, Dossena, Gaetano, Luvumbo e Petagna da una parte, Krstovic, Piccoli, Gallo e Oudin dall’altra. Alle 15,00 invece tra EMPOLI e FROSINONE sarà lotta senza quartiere! I toscani chiederanno prodezze salvezza a Niang, Cambiaghi e Grassi mentre Di Francesco punterà su Cheddira, Soulè e Mazzitelli. Brescianini, Zortea, Maleh e Zurkowski potrebbero sorprendere. Sempre alle 15 la sfida tra VERONA e FIORENTINA con i padroni di casa a caccia di punti pesanti che cercheranno di approfittare della possibile stanchezza dei viola, concentrati sulla semifinale di Conference League. Nomi caldi: Serdar, Noslin, Lazovic e Bonazzoli per l’Hellas, Duncan, Beltran e Belotti per l’ex Italiano. Alle 18,00 MILAN-GENOA, gara tra due squadre ormai “tranquille” e quindi potenzialmente molto interessante ai fini fantacalcistici. Per i rossoneri chances a Tomori, Pulisic, Leao e Giroud; per i grifoni invece pensiamo a Retegui, Gudmundsson e Sabelli. La domenica si chiuderà in bellezza con la sfida carica di fascino tra ROMA e JUVENTUS; i giallorossi carichi di scorie europee punteranno su Lukaku, Dybala, Pellegrini e Mancini mentre i bianconeri, che vogliono chiudere in crescendo, avranno i loro punti di forza in Rabiot, Vlahovic, Chiesa e Danilo.

Lunedì si concluderà il turno con SALERNITANA-ATALANTA e UDINESE-NAPOLI. Nella prima gara, in “scena” alle ore 18,00, punteremmo su Scalvini, Ederson, Lookman e Tourè in casa bergamasca, su Candreva e Vignato nei granata. La seconda sfida vedrà in campo le due squadre alle ore 20.45. I friulani, che necessitano di punti per sperare nella permanenza, avranno in Lucca, Pereyra e Samardzic le loro punte di diamante mentre i partenopei, che non possono perdere altri colpi, punteranno tutto su Osimhen, Kvaratskhelia e Politano per fare bottino pieno.