Milan-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Con il secondo posto ormai a un passo il Milan non ha più nulla da chiedere a questo campionato. I rossoneri non hanno subìto gol nelle ultime tre sfide contro il Genoa e non subisce gol per quattro volte di fila contro il Grifone dal 2013. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 5 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Vitinha, Retegui. All. Gilardino