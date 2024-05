Rocambolesco pari tra Genoa e Milan: un punto a testa nel pomeriggio di San Siro

Termina 3-3 la sfida di San Siro tra Milan e Genoa. Parità nella prima frazione di gioco. Il vantaggio giunge già al 5′ con Retegui. Vogliacco anticipa Tomori e regala un tiro dal dischetto ai liguri. L’italo-argentino è freddo e non perdona Sportiello. Il pareggio arriva nei minuti conclusivi del primo tempo. Chukwueze la mette al centro e trova Florenzi, bravo a bruciare Vogliacco e infilare il portiere rossoblù.

Nella ripresa partono forti gli ospiti, pronti a trovare il nuovo vantaggio già al 48′. Vogliacco crossa per Ekuban, che anticipa Gabbia e infila l’estremo difensore rossonero. La gara cambia radicalmente in due minuti. Prima Gabbia su assist di Florenzi, poi Giroud, servito da Pulisic. La gara, tuttavia, non è finita e arriva il pari. Thorsby la piazza al centro, carambola centrale e ultimo tocco di Thiaw nella propria porta che vale un punto. Sesta partita senza vincere per il Milan e clima surreale, con i tifosi che lasciano anzitempo lo stadio. Solo fischi per i rossoneri.

Milan-Genoa, risultato e tabellino

3-3

Reti: 5′ Retegui, rig. (G); 45′ Florenzi (M); 48′ Ekuban (G); 72′ Gabbia (M); 75′ Giroud (M); 87′ aut. Thiaw (G)

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi (81′ Kalulu), Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer (81′ Adli), Reijnders; Chukwueze (81′ Thiaw), Pulisic, Leão (68′ Okafor); Giroud. All. Pioli.

GENOA (3-5-2): Martínez; Vogliacco (86′ Cittadini), De Winter, Vásquez; Spence, Thorsby, Badelj (74′ Strootman), Frendrup, Martin (74′ Haps); Ekuban (86′ Papadoupolos), Retegui. All. Gilardino.