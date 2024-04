Milan, Lopetegui candidato numero uno per sostituire Pioli | Le ultime

Secondo La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, l’esperto tecnico spagnolo, Julen Lopetegui si è distinto dalla concorrenza e durante i colloqui avrebbe convinto la dirigenza e la proprietà rossonera: non c’è ancora la firma, ma per ora è la prima scelta come allenatore del Milan in vista della stagione 2024/2025.

Milan, Lopetegui per il post Pioli

A Cardinale spetta l’importante compito di decidere se davvero Lopetegui sia l’uomo giusto per la panchina rossonera, ma dietro di lui, il trio Ibrahimovic-Furlani-Moncada giocherà un ruolo importante nella scelta. Il Milan sta cercando una figura internazionale che sappia lavorare con i giovani e non imporre, ma condividere opzioni di mercato. Infatti, sembrerebbe che Lopetegui, ex giocatore di Porto, Real Madrid e Siviglia sia l’attuale prima scelta dei rossoneri per il post Pioli.