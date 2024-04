Milan, via Pioli | Escluso Conte, adesso tocca a Ibrahimovic

Secondo quanto scrive La Gazzetta, il Milan ha deciso: a fine stagione via Stefano Pioli. La delusione del club per la sconfitta dell’Olimpico di Roma ha portato a un primo bilancio: a metà aprile il Milan non ha più obiettivi. A prescindere dal risultato del derby di lunedì sera, l’addio è alle porte.

Per il post-Pioli decide Ibra!

La fase di casting per il nuovo allenatore è già partita. In pole ci sono due candidati: Julen Lopetegui e Paulo Fonseca. Non vanno però trascurati Christophe Galtier e Marcelo Gallardo. Al momento Antonio Conte non è un’opzione concreta.

Una cosa è certa: Ibrahimovic ha la fiducia totale di Cardinale e la decisione finale sulla panchina rossonera passerà anche dallo svedese.