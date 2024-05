Il Milan si prepara a vivere un’estate molto calda a livello di calciomercato dove ci saranno diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Olivier Giroud e Simone Kjaer

Con il finale di stagione alle porte il club rossonero cerca di trarre le conclusioni sull’annata. Il Milan ha già annunciato da tempo che i bilanci saranno fatti al termine dell’ultima gara, Milan-Salernitana. Si tireranno le somme principalmente su Stefano Pioli, destinato a salutare Milanello dopo quasi cinque anni di lavoro insieme, ma si traccerà una linea anche su diversi giocatori, tra cui Okafor.

Milan, ultima chiamata per Pobega, Adli, Jovice Okafor

Ci sono alcuni giocatori che hanno avuto poca continuità e su cui la società farà le sue riflessioni, i nomi in questione sono quelli di Pobega, Adli, Jovic e Okafor. In particolare l’attaccante svizzero si giocherà la permanenza in rossonero nelle ultime partite dopo un’annata che non ha rispecchiato completamente le aspettative, nonostante i suoi gol abbiano portato la vittoria alla squadra di Stefano Pioli in cinque casi su sei.

Anche Pobega e Adli sono in bilico e devono meritarsi una conferma. Molti di questi giocatori si giocano il futuro con il Milan. Per Giroud e Kjaer quello che sarà è già scritto, anche se non in via ufficiale: saluteranno Milanello al termine di questa stagione.