Milan-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Il Milan non vince una partita in campionato dal 3-0 in casa col Leccedel 6 aprile, esattamente un mese fa. Il Cagliari arriva a San Siro con la voglia di ottenere punti preziosi in chiave salvezza. I rossoneri hanno vinto tutte le ultime quattro sfide con il club sardo tra Coppa Italia e Serie A, di cui due giocate tra le mura amiche e terminate entrambe 4-1. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN sabato 11 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Milan-Cagliari

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Nandez, Deiola, Sulemana; Oristanio, Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri