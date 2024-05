Verso Milan-Cagliari, report dell’allenamento dei rossoneri | Pioli vuole chiudere bene

Nonostante un insipido pareggio contro il Genoa la scorsa settimana, il pareggio della Roma in casa con la Juventus hanno assicurato al Milan la qualificazione matematica per la prossima Champions e probabilmente anche per la Supercoppa Italiana, alla quale, con il nuovo format, partecipano le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia.

Milan, rossoneri a caccia della vittoria con il Cagliari

Per potersi assicurare la partecipazione nella competizione dalla quale mancano dal 18 gennaio 2023, data della finale persa con l’Inter per 3-0, i rossoneri hanno bisogno di arrivare sopra il Bologna distante 7 punti, e per farlo al Milan basterà ottenere un successo in casa contro il Cagliari sabato.

In vista della suddetta partita, questa mattina la squadra di Stefano Pioli ha svolto il penultimo allenamento settimanale, nel quale si è lavorato molto sull’aspetto tattico e sulle finalizzazioni ed esercitazioni di tecniche sul possesso.