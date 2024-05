Milan, per il centrocampo idea Amrabat | Servono 18 milioni

Un anno non al massimo delle sue potenzialità: Sofyan Amrabat, centrocampista classe ’96, non verrà riscattato dal Manchester United e tornerà a Firenze. Ma non dovrà disfare le valigie: il calciatore marocchino infatti, scrive Tuttosport, è destinato a lasciare il club viola. Nel suo futuro potrebbe esserci il Milan che in estate potrebbe farci più di un pensierino.

Milan, per l’ex viola ci vogliono 18 milioni

I rossoneri hanno bisogno di migliorare il proprio centrocampo e un Amrabat versione “mondiale in Qatar” farebbe molto utile a Leao e compagni. In casa Milan quindi ci pensano e hanno già mosso i primi passi: nei giorni scorsi si è sondato il terreno con i suoi nuovi rappresentanti, ovvero l’agenzia olandese SEG che cura pure gli interessi dì Reijnders. Moncada, Furlani e Ibrahimovic nelle prossime settimane studieranno la fattibilità dell’operazione con la Fiorentina che potrebbe ‘accontentarsi’ di 15-18 milioni.