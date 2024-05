Gasperini-Napoli, pista calda | Finale di Europa League ultimo atto con la Dea?

La stagione di Giampiero Gasperini con l’Atalanta non può passare inosservata. E’ vero, è l’ennesima stagione splendida da quando le strade della Dea e dell’allenatore piemontese si sono incrociate, ma questa in particolare ha avuto un andamento quasi magico, estatico. L’Atalanta in campionato è in piena lotta per un’altra qualificazione in Champions League e ha raggiunto la finale in entrambe le competizioni ulteriori, in Coppa Italia ma soprattutto in UEL, con una finale storica da disputare a Dublino il 22 maggio. Per questo il tecnico piemontese sarebbe corteggiatissimo da Aurelio De Laurentiis, che cerca un allenatore per il suo Napoli.

Gasperini ha aperto a De Laurentiis, ma ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta

Se l’operazione andasse in porto e il matrimonio tra De Laurentiis e Gasperini si compiesse, il tecnico piemontese si andrebbe a misurare con una piazza più calda e ambiziosa di Bergamo. Ma è Bergamo che da qualche giorno sogna ad occhi aperti col suo allenatore. Perché la finale di Europa League per una realtà come l’Atalanta significa tanto, tantissimo, ed è il giusto premio per un lavoro che ormai a Bergamo va avanti da 8 anni, che potrebbe coronarsi nel migliore dei modi. De Laurentiis é alla finestra, Gasperini è ovviamente concentrato sul presente per vincere i primi trofei della sua carriera.

Atalanta contro Bayer Leverkusen, ultimo atto per Gasperini?

Considerato questo scenario, esiste la possibilità che quella di Dublino possa rappresentare per Gasperini la chiusura di un cerchio alla guida della Dea. Salutare il suo pubblico con una vittoria, frutto di un grande lavoro e tanta tanta passione, è l’obiettivo del tecnico. E l’ipotesi di una sua permanenza non è da considerarsi impossibile. Si può dire che in questo momento Gasperini sia l’allenatore più corteggiato d’Italia, e merita tutta questa attenzione per la sua preparazione tecnico-tattica.

Se la finale di Europa League sarà il suo ultimo ballo sulla panchina nerazzurra, l’ultimo atto di una storia meravigliosa che ha condotto la Dea nell’Olimpo del calcio italiano, lo scopriremo nelle prossime settimane. Quel che è certo è che rappresenterà uno spartiacque fondamentale per il futuro di Giampiero Gasperini.