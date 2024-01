Dopo la vittoria con l’Udinese, il Milan di Pioli vuole dare continuità ai risultati per avvicinarsi il più possibile a Inter e Juventus. Quale occasione migliore in vista della sfida contro il Bologna di Tiago Motta, dove però non potrebbe però esserci Alexis Saelemaekers, che potrebbe saltare la sfida di San Siro per infortunio.