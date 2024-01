Pioli: “E’ ora di fare fuori gli ignoranti. Non pensiamo allo scudetto ma solo al Bologna”

Il tecnico soddisfatto per la prestazione della squadra, anche se ora c'è da preparare la partita contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato nel post gara della sfida contro l’Udinese: “Sono chiaramente deluso. Posso dire di allenare uno come Maignan, così rispettosa, corretta e orgogliosa. È ora di finirla di sentire certe cose allo stadio: gli ignoranti devono stare a casa!”.

Pioli: “A Leao manca solo il gol”

100 vittoria in Serie A per lei…

“Nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più, poi da niente abbiamo preso due gol e la gara è diventata più difficile. Ma poi se giochi, se ci credi, se credi nei compagni e nelle tue qualità puoi raggiungere risultati importanti”.

Tana libera tutti: in che modo arrivarci ad aprile-maggio?

“Non pensiamo ad aprile-maggio, ma al Bologna. Inter e Juve per ora stanno tenendo un ritmo troppo alto per non pensare solo a noi stessi. Possiamo poi pensarci solo se penseremo partita dopo partita lavorando bene ogni gara”.

A Leao sembra non mancare il gol…

“Sicuramente sì. La crescita tattica, tecnica e mentale di Rafa è terminata. I numeri dicono che è diventato più associativo perché i suoi assist sono superiori rispetto al passato. Abbiamo cambiato un po’ il modo di giocare, abbiamo meno ripartenze e gli spazi per lui sono minori; lui sta imparando a muoversi in spazi meno stretti. Credo che il gol gli manchi, ma assolutamente per noi viene prima di tutto la squadra”.

Avete 4 punti in meno rispetto all’anno dello Scudetto…

“Abbiamo perso dei punti negli scontri diretti e a novembre, però ora stiamo migliroando e crescendo. Queste vittorie devono darci più fiducia e convinzione cercando di migliorare il punteggio dell’anno scorso e di fare anche qualcosa di più”.

La squadra ha reagito all’eliminazione dalla Champions…

“Sono contento che evidenziate questa cosa. Sono giocatori da Milan, è l’atteggiamento che conta”.

Le prossime 100 vittorie te le immagini ancora con il Milan?

“Speriamo!”.