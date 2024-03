Milan, a breve la decisione su Pioli | Thiago Motta in pole, Klopp è il sogno

Il Milan pianifica la prossima stagione e riflette sul futuro di Pioli. Thiago Motta la prima scelta per la panchina, Klopp il sogno.

Manca sempre meno al termine della stagione 2023/2024 e il Milan sta iniziando a programmare la prossima stagione, riflettendo tanto sul prossimo allenatore quanto sul calciomercato. Le due cose potrebbero andare di pari passo, con il nuovo tecnico che indirizzerebbe il mercato estivo della squadra rossonera, obbligata a far cassa con una o due cessioni per avere a disposizione un budget importante sul mercato.

La posizione di Stefano Pioli non sembra in bilico, se si considerano le dichiarazioni di Paolo Scaroni e Zlatan Ibrahimovic, ma anche il suo addio sembra una possibilità, considerando il sentimento del tifo milanista.

Milan, Thiago Motta il principale obiettivo, Klopp il sogno per la panchina

Il candidato principale sembra essere Thiago Motta, seguito anche dalla Juventus, ma non sono mancati nomi di altri allenatori importanti. Tra tutti quello che più affascina è di certo quello di Jürgen Klopp che lascerà il Liverpool al termine della stagione.

Come riferito dal quotidiano ‘El Pais Colombia’, qualora il Milan dovesse scegliere Jürgen Klopp come prossimo allenatore, quest’ultimo potrebbe portarsi con sé un top player. Secondo quanto si legge, infatti, Luis Diaz potrebbe lasciare i ‘Reds’ al termine della stagione proprio per l’addio del tecnico tedesco. Il colombiano potrebbe andare a sostituire un partente Leao, il cui futuro è ancora tutto da valutare.