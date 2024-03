Zlatan Ibrahimovic ha giurato amore eterno al suo Milan. Lo svedese non ha intenzione di lasciare Milanello e, dopo aver chiuso la sua carriera da giocatore con la maglia rossonera, sarà ancora al centro del progetto, ma con un nuovo ruolo.

Milan, Ibra resta a Milanello

L’ex attaccante sarà al centro del progetto della società di RedBird e Gerry Cardinale. Quest’ultimo, proprio su Ibra, ha dichiarato: “Zlatan ha l’autorità per essere la mia voce con tutti. Nessuno vuole vincere più di me ma molti perdono la razionalità quando si tratta di vincere, io no: per questo mi serve che Zlatan parli con i giocatori e mi permetta di gestire il club mettendo da parte il coinvolgimento emozionale”.

Ibrahimovic è stato nominato Senior Advisor di RedBird e del Milan, si divide tra Casa Milan, Milanello e il Vismara, ovvero la casa del settore giovanile milanista. Zlatan, sul suo nuovo ruolo, ha dichiarato: “Mi piace questa responsabilità, voglio dare il più possibile al club. Mi sto trovando bene” . Un’altra possibilità, non ancora certa, è necessario aspettare la fine di questa stagione per capire se questo progetto potrà diventare realtà, è quella di iscrivere la seconda squadra del club in Serie C. In questo caso Ibrahimovic potrebbe diventare dirigente della seconda squadra. Se questa possibilità non si dovesse concretizzare, lo svedese sarà uno dei dirigenti della prima squadra.