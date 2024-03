Milan, Ibra comincia a “comandare” | Nuova figura in società in arrivo

Jovan Kirovski ex dirigente dei LA Galaxy è pronto a far parte della dirigenza rossonera, come riporta “The Athletic” la trattativa per portarlo al Milan è già ben avviata. Potrebbe svolgere il ruolo di dirigere la seconda squadra.

Milan, fu Kirovski a portare Ibrahimovic ai Galaxy

Ibrahimovic lo conosce bene considerando che fu proprio lo stesso Kirovski a portarlo a vestire la maglia dei LA Galaxy. L’americano in un’intervista di 3 anni fa a “Tuttomercatoweb” elogió lo svedese così: “Credo che Zlatan, anzi ne sono certo, sia stato il migliore giocatore non solo dei Galaxy ma dell’intera storia della Major League Soccer. Una motivazione incredibile, Zlatan ha ispirato tantissimi ragazzi negli Stati Uniti, e poi è unico, non è paragonabile a nessun’altro”.