Capozucca consiglia la Juventus: “Thiago Motta può allenare qualsiasi club”

Intervenuto a TV Play, il ds della Ternana Capozucca ha detto la sua in merito al futuro di Thiago Motta, ambito da tanti club, tra cui la Juventus.

Capozuccaa: “Thiago Motta come Gasperini”

“Thiago Motta non ha problemi, è un giocatore di alto livello in tutti i sensi. Ha la capacità di allenare qualsiasi squadra, ed è incredibilmente fiducioso e sicuro di sé. È un allenatore fantastico. Gasperini è come un fratello per lui, e sta facendo cose straordinarie con l’Atalanta. Nell’arco di 8 anni, ha portato l’Atalanta in Europa 7 volte, mentre prima lottava in Serie B. A mio parere, ha dimostrato anche in Europa che la sua carriera è al di sotto delle sue capacità. Forse si potrebbe pensare che, a causa dell’età, non possa più allenare ai massimi livelli ma a mio avviso è uno dei migliori allenatori attualmente in circolazione.” Queste le parole dell’ex Frosinone e Genoa.