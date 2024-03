Giuntoli: “Soulé sta facendo molto bene, valuteremo le sue esigenze. Mondiale per club? Rappresenta la storia straordinaria della Juventus”

Il ds bianconero parla dell'operato dei giovani in prestito e del futuro della Juventus

Il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato nell’intervista pre-partita del match col Genoa ai microfoni di DAZN.

Giuntoli: “Pensiamo che il ritiro sia servito ai ragazzi”

Come mai avete optato per il ritiro prima di Juve-Genoa?

“E’ stata un’idea che abbiamo fatto col mister e abbiamo condiviso con i ragazzi. Siamo stati molto contenti di stare insieme. Alla fine siamo stati una serata in più insieme. Volevamo rimarcare il fatto che per noi questa è una partita molto importante perché ci permetterebbe di consolidare la posizione, provare come dice il mister di arrivare almeno secondi. Sarebbe importante fare risultato, quindi siamo tutti convinti che possa essere servito. Vediamo”.

Sul Mondiale per club…

“Non è mai bello fare proclami. La Juve sarà sempre una squadra competitiva. Ovviamente ci sarà da rispettare un bilancio e quindi sarà forse più complicato ma sicuramente faremo il meglio per essere competitivi su tutti i fronti. Siamo contenti del Mondiale per Club, sta a significare l’ottimo lavoro fatto dal club nell’ultimo periodo. Rappresenta la storia di questo club che è straordinaria. Sono molto orgoglioso di farne parte”.

A che punto è il rinnovo di Rugani?

“Abbiamo un grande rapporto con i ragazzi e il loro entourage, parliamo spesso. Rugani è un ragazzo straordinario, è alla Juve da tanti anni, un grande calciatore, per noi è un valore aggiunto”.

Quale sarà il futuro di Soulè? Resta alla Juve?

“Siamo contenti dell’operato di Soulè, Barrenchea, Kaio Jorge, Arthur. Sono tanti ragazzi che fanno bene nella categorie inferiori. Le valutazioni le faremo alla fine. Siamo molto contenti dell’operato di Soulé, sta facendo molto bene. E’ un ragazzo chiacchierato. Vediamo alla fine le esigenze sue, del suo entourage e le nostre. Faremo alla fine le considerazioni”.