Juventus, Giuntoli vola in Germania: tutti i nomi sul taccuino

La Juventus vuole trovare un giocatore che possa dare una mano a Locatelli davanti alla difesa. Per questo il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe fatto il nome di Goretzka.

Juventus, Allegri vuole Goretzka

Secondo il Corsport, Leon Goretzka, 29 anni, giocatore della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, con cui è in scadenza nel 2026, piace molto ai bianconeri per il modo in cui gioca. Infatti, il calciatore è un pilastro davanti alla difesa, domina il gioco e può aggiungere fisicità. Resta da capire se il Bayern aprirà alla trattativa. La situazione del terzino destro marocchino Noussair Mazraoui (ex Ajax) e il mancino Leroy Sané, che hanno un contratto fino al 2025, è altrettanto da capire.