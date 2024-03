Il futuro della panchina della Juventus si risolverà solo a fine stagione, a obiettivi raggiunti. Allegri è incerto. Con il contratto in scadenza nel 2025, il tecnico non ha ancora ben chiaro come andranno a finire le cose.

Il futuro di Allegri è incerto. E’ ancora presto per ragionamenti sulla prossima stagione, Max si giocherà molto da qui a giugno, ma le incertezze non dipendono soltanto dalla società, anche l’allenatore ha qualche dubbio.

Juventus, quale sarà il futuro di Allegri?

La scadenza di contratto del tecnico toscano è fissata a giugno del 2025. Non solo Max, è una situazione che riguarda diversi giocatori della Vecchia Signora, come Federico Chiesa, Wojciech Szczesny e Weston McKennie. Il problema nasce nel momento in cui si dovrà giocare il Mondiale per Club, che partirà il 15 giugno e terminerà il 13 luglio. Al momento la Fifa non si è ancora occupata della questione, ma è abbastanza probabile che si arrivi a una deroga che permetterà a chiunque sia in questa situazione, giocatori e allenatori di poter partecipare alla competizione.

Al momento la società bianconera non ha preso nessuna decisione, e non succederà se non si avrà la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Tutto ancora troppo in bilico a Torino. La Juventus procederà passo dopo passo, pensando prima alla fine del Campionato e Coppa Italia, poi ci sarà modo di chiarire rinnovo e futuro del tecnico.