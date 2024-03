Juventus, Chiesa può restare un anno in più | Giuntoli lavora al prolungamento fino al 2026

Il Mondiale per Clun sposta gli equilibri in chiave mercato e rinnovi di contratto per la Vecchia Signora. Chiesa può restare almeno un'altra stagione.

La Gazzetta apre sulla Juventus: “Chiesa, un anno in più”. Il nuovo Mondiale per Club a cui la Juventus prenderà parte permette a Giuntoli di avere a disposizioni maggiori risorse per la gestione della rosa. L’attuale d.t. bianconero vuole offrire a Chiesa un anno aggiuntivo di rinnovo, spostando la scadenza del suo contratto dal 2025 al 2026. La permanenza alla Juventus dopo la conquista del Mondiale per Club è un’opportunità per i giocatori, a meno di un salto importante in avanti in squadre come City o Real.

Rinnovo fino al 2026 per Chiesa: prima il Mondiale del Club poi le riflessioni sul futuro

Vale per qualsiasi giocatore e a maggior ragione per Chiesa, che dopo un ottimo avvio di campionato è stato rallentato da qualche fastidio fisico e da un periodo di crisi di tutta la Juventus. Il piano di Giuntoli è abbastanza chiaro: rinnovo fino al 2026 alle stesse cifre (5 milioni più bonus) e questione rimandata all’estate 2025, senza la pressione del possibile addio a zero e nella speranza che la prossima stagione (2024-25) sia migliore di quella attuale.