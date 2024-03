Il Mondiale per Club, al via la prossima estate, con un tesoretto dal valore di 50 milioni assicurato per la partecipazione, porterà alla formazione di una nuova Juve. Giuntoli è già a lavoro.

Juventus, tra novità e cessioni

La stagione in corso potrebbe portare la Juventus a qualificarsi alla prossima Champions League, anche questo aiuterà a ottenere nuove entrate. A questo punto la Vecchia Signora si ritroverà ad affrontare cinque competizioni differenti nella prossima stagione. I rinforzi sono obbligatori, così come gli addii, la società farà affidamento anche su questo.

Il primo obiettivo in entrata è l’operazione Koopmeiners. La fine sicura del rapporto con Pogba, quella probabilissima del rapporto con Alex Sandro e la fine dei rapporti con Rabiot, ad esempio, libererebbe più di 30 milioni nel monte ingaggi. Con vista sui contratti in scadenza nel 2025, come Szczesny, Chiesa e Danilo a quelli medi di Kean e McKennie fino a quello light di Iling: chi non andrà al rinnovo, con risparmio tra ingaggio e ammortamento, andrà sul mercato, portando a quel punto risorse dalla cessione.

Le risorse nuove in lista sono: Ferguson, Samardzic, Zubimendi ma anche Ederson, Merino e Sekulov. Ci sarebbe anche l’idea di Felipe Anderson, che arriverebbe a parametro zero, e Gudmundsson.