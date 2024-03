Juventus, Mckennie al centro del progetto | Giuntoli vuole rinnovargli il contratto

Weston Mckennie rimane uno degli elementi imprescindibili per Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha impiegato Mckennie in diversi ruoli del centrocampo, dalla mezz’ala all’esterno di destra, migliorandone il rendimento e l’efficacia rispetto agli anni passati. Per questo Giuntoli prepara il rinnovo di contratto, per un giocatore che ha dimostrato di poter dare una bella mano alla Juventus e che i bianconeri non vogliono assolutamente perdere.

Mckennie in scadenza 2025, o rinnova o parte. Giuntoli al lavoro

Sono già in corso le trattative per il rinnovo di contratto dell’americano, che ha un accordo fino al 2025 e, come tanti altri con quella scadenza, o rinnova o parte. Per questo qualcuno ha già parlato di cessione a giugno, ma questa eventualità con possibile incasso da 15 milioni è attualmente remota, i bianconeri pensano ad un rinnovo almeno biennale, con adeguamento, del resto McKennie sa benissimo che a Torino ha trovato, finalmente, una consacrazione ed una buona collocazione, ma soprattutto il prossimo anno potrebbe giocare il Mondiale per club nel suo paese da protagonista e profeta in patria.