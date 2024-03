Briatore: “Non so se Allegri resterà. Alla Juventus manca uno come Marotta”

Intervistato a Gr Parlamento, Flavio Briatore è tornato a parlare della Juventus: “Non so se Allegri resterà, ma sta facendo bene. Io spero che rimanga, è un gran professionista e tiene in piedi la baracca bene. Ci sono però allenatori bravi, come Thiago Motta per esempio, anche se credo preferisca il Psg. Conte? Non credo ci siano possibilità, ma mai dire mai. Penso che sarebbe una minestra riscaldata”, ha spiegato l’imprenditore.

Il momento della squadra bianconera?

“La Juventus ha bisogno di una proprietà forte, che è quello che manca in questo momento. E poi avere dei giocatori che possano fare la differenza, giocatori da Juventus mentre qualcuno di quelli che c’è adesso non lo è. Manca il Marotta della situazione, qualcuno che gestisca la società come era anni fa”.