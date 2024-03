La prossima sfida di campionato per la Juventus è il Genoa di Gilardino, lunch-match di domenica 17 marzo. I bianconeri che occupano l’infermeria sono diversi e tutti provano a recuperare per i prossimi impegni.

Juventus, Allegri spera nel recupero di Rabiot e McKennie

Rabiot spera, dopo aver rimediato una lussazione all’alluce contro il Frosinone, partita dove tra l’altro è arrivato il traguardo delle 200 presenze in bianconero, di esserci con il Genoa. McKennie stringe i denti verso il Grifone. Il centrocampista texano, nonostante abbia risposto presente nell’ultima sfida di campionato (l’Atalanta) con due assist all’attivo, spera di farcela, le sue condizioni saranno monitorate giornata dopo giornata fino al termine del campionato, quando verrà operato alla spalla. Il recupero di Rabiot sarebbe fondamentale per Allegri, c’è bisogno della sua qualità a centrocampo, anche perché il tecnico oltre a dover fare i conti con le assenze obbligate di Pogba e Fagioli, deve fare a meno anche del neo acquisto Alcaraz.

Mentre McKennie riuscirebbe a dare il suo contributo in campo, Rabiot è più in serio dubbio. In caso di assenza del francese, pronto ancora Miretti, con Cambiaso e Iling-Junior sulle fasce. Anche De Sciglio è da valutare, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità.

Allegri ritrova Dusan Vlahovic dopo la squalifica.