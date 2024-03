Juventus, sconfitta Napoli: bianconeri al Mondiale per Club

Il Napoli piange, la Juve gioisce

La sconfitta del Napoli a Barcellona, con conseguente eliminazione dei partenopei dalla massima competizione, porta con sé buon notizie per la Juventus. Partendo da questa, i bianconeri ottengono la qualificazione al prossimo Mondiale per Club 2025. Gli azzurri non riescono a colmare i 5 punti di ritardo nei confronti dei piemontesi, che restano avanti nel ranking FIFA, nonostante l’assenza in Europa di questa stagione.

Al Napoli sarebbe bastata la vittoria e la qualificazione per superare la formazione di Massimiliano Allegri nel ranking FIFA. In caso di vittoria, gli azzurri avrebbero agganciato i bianconeri, riuscendo a sorpassarla grazie alla regola del miglior percorso in Champions League nell’ultimo quadriennio. Sarà dunque la Juventus, dopo l’Inter, la seconda italiana a partecipare al Mondiale per Club.