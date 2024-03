Inter, sfida con Juventus e Milan per Zirkzee

Brutte notizie per il Bologna. Joshua Zirkzee, dovrà saltare almeno un mese. Nel frattempo, dalla Germania si parla molto del futuro dell’attaccante, protagonista della stagione del Bologna con 11 gol e 6 assist.

Inter, Marotta pensa a Zirkzee

Secondo Florian Plettenberg di Sky Sports Germania, i nerazzurri hanno preso di mira seriamente il 22enne attaccante olandese, che dovrà rinunciare al suo esordio in nazionale a causa di un infortunio riportato nell’ultima partita proprio contro i nerazzurri. Secondo i colleghi di Sky, infatti, l‘Inter (insieme a Milan e Juventus) si schiererà per acquistarlo in estate: la cifra sarà di 35-40 milioni di euro. Quindi il suo ritorno al Bayern Monaco sarà molto complicato.