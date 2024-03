Bologna, brutte notizie per Zirkzee | I tempi di recupero

Bologna, out l’attaccante olandese

Non una buona notizia per Thiago Motta, Zirkzee, sottoposto oggi agli esami strumentali, resterà fuori dalle 3 alle 4 settimane. Dunque, il Bologna perde la sua stella. A comunicarlo è la stessa società rossoblù attraverso un comunicato. La nota di seguito:

“Sono ripresi oggi gli allenamenti dei rossoblù in preparazione a #EmpoliBFC di venerdì 15 marzo alle 20,45: seduta di scarico per i titolari del Dall’Ara di sabato, allenamento fisico e partitella per gli altri. Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane.”