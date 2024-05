Nzola al 91′ fa vincere la Fiorentina (3-2). Italiano si porta a casa il primo round col Brugge

La Fiorentina si è portata in vantaggio con Sottil al 5′ ma gli ospiti grazie a un calcio di rigore di Vanaken la pareggiano. Prima della fine del primo tempo Belotti riporta avanti i viola ma nella seconda frazione di gioco, dopo essere rimasti in 10 per la doppia ammonizione di Onyedika in tre minuti, il Brugge la pareggia nuovamente al 63′ con Thiago. Alla fine ci pensa Nzola al 91′ a far esplodere il Franchi e far arrivare i viola in Belgio tra 7 giorni con la possibilità di due risultati su tre.

Tabellino del match

Reti: 5’ Sottil, 17’ rig. Vanaken, 37’ Belotti, 63’ Thiago, 90’+1’ Nzola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur (70’ Lopez), Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran (70’ Ikone), Sottil (52’ Kouame); Belotti. All: Italiano

CLUB BRUGGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Odoi, Onyedika; Skoras (65’ Nielsen), Vanaken, Jutglà; Thiago. All: Hayen

Arbitro: Oliver

Ammoniti: Nico Gonzalez, Onyedika, Martinez Quarta

Espulsi: Onyedika