Torino-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Al Bologna bastano quattro punti per la matematica qualificazione alla Champions League. I rossoblu, però, hanno vinto solo una delle ultime otto partite in trasferta sul campo del Torino (1N, 6P). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN venerdì 3 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Zapata. All. Juric

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta