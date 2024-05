Gasperini: “Scamacca ha fatto una grande giocata. Non mi fido del Marsiglia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha analizzato il pareggio contro il Marsiglia: “Scamacca ha fatto una grande giocata sul gol, ma me ne aspettavo qualcuna in più. In questo tipo di partite sarà fondamentale a Bergamo riproporre più situazioni di questo tipo. Stasera abbiamo sofferto, soprattutto in attacco, ma questo è un risultato importante, su questo campo hanno perso solo col PSG”.

Gasperini: “Stasera abbiamo sofferto ma..”

Quanto ha pesato il ko di Kolasinac?

“Per noi è stata una grande perdita, abbiamo dovuto adattare de Roon e avuto meno sostituzioni nel finale. Per noi è un brutto infortunio, vedremo per quanto ce lo toglie, dietro però sono stati bravissimi a limitare le loro sfuriate”.

Qual è l’errore da non fare a Bergamo?

“Non mi fido molto del Marsiglia, è arrivato in semifinale quindi vuol dire che ha fatto bene anche fuori casa. I risultati non sono stati all’altezza di quelli in casa ma questa è una buona squadra con dei valori anche sul piano fisico. Dobbiamo fare una grande partita, abbiamo una grande opportunità, chiaro che a questo punto vogliamo andare in finale”.

Avete concesso qualche ripartenza di troppo?

“Se noi avessimo giocato in difesa ne potevamo uscire con quattro gol sul groppone, chiaro che puoi concedere situazioni di questo genere ma globalmente gli abbiamo impedito di creare tante occasioni da gol ma abbiamo tenuto pochi palloni e questo ci ha impedito di fare un gioco migliore che è quello che dovremo fare assolutamente a Bergamo, quando bisognerà essere molto più bravi in attacco rispetto a oggi”.

Cosa c’è da non ripetere?

“Dovremo cercare di vincere la gara senza lasciare spazio ai loro contropiedi, cercando di segnare più di un gol perché loro sono capaci di segnarti. Dobbiamo alzare la velocità davanti e mettere gli attaccanti nelle condizioni ideali, il traguardo è quello di vincere”.