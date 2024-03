Juventus, il Mondiale per Club aiuta il mercato | Giuntoli ora può tenere i big

Il nuovo Mondiale per Club porterà nelle casse delle squadre qualificate 50 milioni di euro, la Juventus è pronta ad investirli in estate tra rinnovi e acquisti

Dopo la sconfitta del Napoli ieri sera contro il Barcellona in Champions League, la Juventus è ufficialmente al Mondiale per Club che si disputerà nell’estate del 2025. Nelle casse bianconere entreranno circa 50 milioni di euro e potrebbe cambiare tutto il mercato estivo per Giuntoli e la proprietà.

Juventus, i big della squadra potrebbero rimanere?

Con la grossa cifra che incasserà la Juventus per la partecipazione al prossimo Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti, Giuntoli potrà trattenere i big della sua squadra come Vlahovic, Bremer, e Rabiot che hanno questioni spinose di ingaggio e rinnovo. Ma la Juventus potrà anche rinforzarsi soprattutto a centrocampo in cui l’obbiettivo numero uno è Koopmeiners dell’Atalanta.