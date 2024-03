Juventus, il piano di Giuntoli per il rinnovo di McKennie | Le ultime

Weston McKennie rimane uno dei punti fermi di Massimiliano Allegri. In questa stagione è migliorato in molti elementi e ha fatto il classico “passo avanti” dimostrandosi utile come pedina, sia a centrocampo che sulla fascia destra.

Juventus, il rinnovo di McKennie

Per questo motivo sono già aperte le trattative per il rinnovo dell’americano, che ha un contratto fino al 2025 e, come tanti altri in questo periodo, o rinnoverà o lascerà. Per questo qualcuno aveva già parlato di mercato a giugno, ma sembra che la possibilità di un incasso di 15 milioni al momento sia ancora lontana: i bianconeri stanno valutando di rinnovare il contratto per almeno due anni e di fare degli aggiustamenti. La Juventus lo considera un giocatore importante e in una stagione che avrà tanti impegni, tante partite e un finale spettacolare come un Mondiale, McKennie potrebbe essere un giocatore importante che vale sicuramente la pena tenere. Gli mancano i gol, ne ha segnati in passato e quest’anno nessuno, ma domenica potrebbe essere l’occasione giusta.