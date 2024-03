L’Inter e Samardzic avevano quasi concluso la trattativa, non si parlava d’altro sui giornali, poi qualcosa è andato storto. A raccontare tutto è Lazar Samardzic, attuale centrocampista dell’Udinese, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio in cui ha raccontato il suo trasferimento all’Inter saltato in estate 2023.

Samardzic: “Non ho rimpianti per l’Inter, ma ho sofferto per gli insulti infondati a mio padre”

Il giovane serbo ha dichiarato: “Mi hanno ferito però quei tifosi che mettevano in cattiva luce mio padre, che lo insultavano dicendo che pensava soltanto ai soldi, che mi rovinava la carriera. Niente che fosse più distante dalla realtà. Ci siamo parlati molto in quei giorni. E alla fine, dopo tutto quel caos, mi sono guardato dentro e ho capito che non avuto alcun tipo di rimpianto per com’è andata la vicenda, di non essere andato all’Inter. Sono cresciuto da quella situazione, un momento che ho vissuto e che mi ha fatto male”.

Il centrocampista 22enne poi dice: “Posso dire che quando vieni preso di mira dagli haters, non devi né cadere né mollare. Piuttosto prendila sul ridere, perché è normale che accada purtroppo. Deve darti delle positive vibes per ribaltare la situazione. Se a loro non va bene e sentono che devono insultarti, sappi che ci sono altrettante persone pronte a sostenerti. Infatti quando sono rientrato a Udine per allenarmi, nessuno me l’ha fatta pesare. Anzi, mi hanno accolto con il sorriso. Non era successo niente. Ed era ciò di cui avevo bisogno. Ne sono uscito più grande, questo sicuramente”.