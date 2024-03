Inter, a Madrid incontro decisivo tra l’agente di Lautaro e Marotta-Ausilio

I dirigenti nerazzurri approfittano della trasferta di Champions League per incontrare l'agente del loro capitano e discutere del rinnovo di contratto.

L’Inter in trasferta a Madrid si gioca non solo l’accesso ai quarti di finale di Champions League contro l’Atletico, ma anche il rinnovo del suo capitano Lautaro Martínez. Infatti in giornata ci sarà l’atteso incontro fra Alejandro Camaño, agente del giocatore, e Marotta e Ausilio. Entrambe le parti hanno la ferma volontà di continuare insieme, ma c’è ancora da trovare l’intesa sull’aspetto economico.

Le richieste di Lautaro e le intenzioni dell’Inter

Come detto sia Lautaro che l’Inter vogliono giungere a un accordo, ma le proposte sono differenti. La richiesta dell’argentino è di 9 milioni di euro a stagione più bonus, contro i 7-8 che vorrebbero spendere al massimo i nerazzurri. Resta da vedere se nell’incontro di oggi riusciranno a limare le differenze per dare una svolta alla trattativa. L’attuale contratto del Toro scade nel 2026, e l’intenzione è di prolungarlo fino al 2028.