Simeone è pronto: “Gara che chiede una concentrazione altissima. Lautaro uno dei più forti d’Europa”

Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha analizzato la sfida di domani contro l’Inter.

Simeone: “Ho fiducia nella mia squadra”

Si parla tanto della forza dell’Inter, ma in casa anche l’Atletico è molto forte. Sta mancando qualcosa nei giudizi?

“Ogni giorno le opinioni cambiano e derivano da quello che si vede, non possiamo negarle. Le parole servono poco, domani abbiamo una partita importante, contro una delle migliori squadre d’Europa”.

Pensa di dover alzare un po’ la voce con la squadra?

“No, ho piena fiducia nei giocatori e nella squadra”.

Dopo la sconfitta si è preso la responsabilità. Come si sente?

“Ho le idee molto chiare, capisco cosa ci sta succedendo: fino alla partita col Siviglia è stata una stagione molto molto buona, siamo in corsa in Copa del Rey e in Champions League, abbiamo perso in trasferta 1-0 contro una delle squadre più forti d’Europa. Negli ultimi venti giorni la squadra non ha mantenuto il livello che stava mantenendo prima e il calcio non perdona. Evidentemente vogliamo crescere, a partire da domani”.

Perché credere alla rimonta domani?

“Non c’è molto da dire, confido al 100 per cento nei miei giocatori e nella mia squadra. So che sarà una grande partita”.

Che emozioni prova pensando a domani?

“Penso a dormire questa sera e poi giocare domani, sapendo la forza della squadra e dell’avversario, con grande fiducia nei miei giocatori”.

Cosa sarà più importante domani, l’aspetto mentale o quello tattico?

“La concentrazione, è una gara che richiede una concentrazione altissima. Se ce la faremo sarà una grande partita”.

A centrocampo ha tante alternative, come vede la partita da quel punto di vista. La chiave a Milano è stata quella: giocherà con Llorente al centro e Molina a destra, oppure Llorente a destra e due attaccanti?

“Non anticiperò la formazione che schiererò domani, dico solo che metterò in campo una squadra competitiva”.

A che livello vede Lautaro?

“È un ragazzo straordinario, l’ha dimostrato nell’Argentina e anche nell’Inter. Gioca un calcio che favorisce il suo stile di gioco ed è uno degli attaccanti più forti d’Europa”.

Ha fiducia anche nel Metropolitano?

“Non posso chiedere niente, devo solo fare silenzio e accettare quello che faranno i tifosi”.

Come sta Griezmann?

“Lo vedo come gli altri compagni, ovviamente il suo rientro in squadra mi dà più soluzioni e possibilità, a livello tattico e anche durante la partita. Chiediamo che faccia la partita che sa fare”.

Aver perso solo 1-0 all’andata è stato l’aspetto più positivo? Ha studiato la gara dell’anno scorso contro il Porto?

“Credo che guardare le partite del passato non aiuti più di tanto, conta cosa succederà domani. È una partita secca, hanno vinto 1-0 e la differenza non è grande, ma sì importante, contro una squadra tra le migliori d’Europa. Però noi abbiamo una buona squadra, ho fiducia nei miei giocatori e faremo una grande partita”.