Inter, McMurdo (agente Ferguson): “Accostato ai nerazzurri e ad altre big. È pronto per giocare la Champions”

Inter, McMurdo: “Ogni big potrebbe essere una possibilità. Valuteremo”

Tra le maggiori rivelazioni di questo campionato del Bologna c’è senza dubbio Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese, giunto in Emilia nel luglio 2022, è tra i perni della formazione di Thiago Motta. Questa serie di buone prestazioni ha fatto sì che molti club si interessassero a lui.

Nella giornata odierna l’agente del calciatore, Bill McMurdo, ha rilasciato un’intervista a CalcioNapoli24, dichiarando: “Non ci sono ancora stati contatti con il Napoli, ma lui è pronto per giocare la Champions League. È stato accostato anche a Milan, Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, ma non ho avuto contatti diretti con loro. Ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima stagione. A oggi però ha un contratto con il Bologna e intende rispettarlo”.