Juventus, i bianconeri studiano la mossa perfetta per arrivare a Di Gregorio | Tutti i dettagli

La permanenza di Wojciech Szczesny alla Juventus non è mai stata così in bilico come ora. Il portiere polacco ha il contratto con i bianconera in scadenza nel 2025, e ad ora le parti sono molto distanti sulle cifre del rinnovo, che è già stato rifiutato una volta dall’ex Roma nelle ultime settimane, il chè potrebbe spingere la società di Torino a trovargli una sistemazione altrove già a Giugno.

Juventus, possibile scambio con Miretti

In caso di cessione, la Juventus vorrebbe assicurarsi il proprio portiere del futuro, e in pole per il post Szczesny ci sarebbe Michele Di Gregorio del Monza, il cui DS Adriano Galliani ha già avuto un incontro con Giuntoli per avanzare una richiesta economica per l’estremo difensore ex Inter.

I brianzoli chiedono 25/30 milioni, cifra che la Juventus vorrebbe abbassare attraverso l’inserimento di alcune contropartite, e il principale indiziato per trasferirsi a Monza è Fabio Miretti, che è stato cercato più volte da Galliani nelle ultime stagioni e che ora potrebbe arrivare in prestito per sgonfiare l’esorbitante richiesta per Di Gregorio.