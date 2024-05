L’Inter non arresta la fase di studio di mercato in vista della finestra estiva. Il sogno della dirigenza nerazzurra è quello di arrivare ad Albert Gudmundsson, ma la concorrenza è tanta, e anche spietata. Non sarà semplice arrivare all’islandese del Genoa, ma Ausilio e il suo staff hanno già pronta l’alternativa: Lukebakio.

Inter, Lukebakio in alternativa a Gudmundsson

Dodi Lukebakio, attaccante di 26 anni, di origine belga, acquistato la scorsa estate dal Siviglia dall’Hertha Berlino e che da tempo è seguito dai nerazzurri. Non è il primo approccio con il giocatore. Il prezzo non è alto, l’Inter potrebbe cavarsela con meno di 20 milioni di euro, considerando che la valutazione non è di troppo superiore ai 10 milioni pagati un anno fa, ma l’Inter può giocarsi con il club spagnolo il cartellino di Lucien Agoumé, centrocampista arrivato in Andalusia in prestito dai nerazzurri a gennaio e che potrebbe essere riscattato nell’operazione. Il centrocampista francese classe 2002 è infatti in prestito proprio al Siviglia e su di lui pende un diritto di riscatto a 8 milioni. Un jolly perfetto per l’Inter.

Anche se la prima scelta del club di Viale della Liberazione è Gudmundsson, l’islandese è il giocatore perfetto per completare l’attacco della prossima stagione a Simone Inzaghi, ma tra le alternative prese in considerazione dalla dirigenza nerazzurra c’è anche Dodi Lukebakio.